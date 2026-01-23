Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

ÖZEL HABER

Akit, Kocaeli’nde onlarca yerel firma bulunmasına rağmen, km uzaklıktaki Van’dan saksı alımı yapan Fatma Hürriyet Kaplan ilgili ilginç bir detaya ulaştı.

Gazetemizin edindiği bilgilere göre CHP’li Başkanın saksı alımına yaptığı adresin, bir apartmana ait olduğu ortaya çıktı. İzmit Belediyesi’nin ‘doğrudan temin’ yöntemiyle adrese teslim şekilde gerçekleştirdiği ve kamuoyunda infiale yol açan 342 bin 818 TL’lik saksı alımı, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Söz konusu alımın yapıldığı Erler Hafriyat Tarım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin adresinin, ticari bir işletme değil, insanların yaşadığı bir apartman dairesi olduğunun ortaya çıkması, vurgun iddialarını farklı bir boyuta taşıdı.

KENT UZLAŞISI DİYETİ Mİ ÖDÜYOR?

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve milletin parasının çarçur edildiği iddialarıyla kamuoyunda büyük tepki çeken skandal alımı, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan gündeme taşımıştı.

Çalışkan, söz konusu alım üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i sert sözlerle eleştirerek, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Belediyenin malını satmam’ dedi; ancak elde avuçta ne varsa sattı. ‘Liyakatsiz işe almam’ dedi; eş, dost, akraba ilişkilerini bir kenara bırakın, delege pazarlıkları için kadroları sonuna kadar açtı. İzmitli esnafa sürekli borç takılırken, bir saksı için Van’dan 342 bin 818 TL’lik doğrudan temin yoluyla alım yapıldı. Soruyoruz: İzmitlinin bir saksı kadar değeri yok mu da Van’dan saksı aldınız?” ifadelerini kullanmıştı.