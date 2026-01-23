  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları Bakan Kacır, araştırmacı ve öğrencilere verilen burs desteklerinin artırıldığını açıkladı Burs müjdesi Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!" Kamuda 'Dijital Tebligat' dönemi: Her vatandaşa zorunlu olacak! Maccabi Tel Aviv terörü parkeye taşıdı! İsrail taraftarından Ergin Ataman’a saldırı Kürtlerin yenildiğini iddia eden ajan provokatördür! Ahmet Hakan'dan kirli oyuna 7 maddelik tokat Gökkuşağı Faşizmi sapkın ideolojiyi çökertiyor! ‘Eşcinsellik geni’ diye bir şey yok Dünya Türkiye’ye şapka çıkarıyor! Haydut Trump yine bir şeyler deniyor ABD askeri gemileri yola çıktı Kirli ittifaka Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Bedelini çok ağır ödeyecekler!
Gündem Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

 ÖZEL HABER 

Akit, Kocaeli’nde onlarca yerel firma bulunmasına rağmen, km uzaklıktaki Van’dan saksı alımı yapan Fatma Hürriyet Kaplan ilgili ilginç bir detaya ulaştı.

Gazetemizin edindiği bilgilere göre CHP’li Başkanın saksı alımına yaptığı adresin, bir apartmana ait olduğu ortaya çıktı. İzmit Belediyesi’nin ‘doğrudan temin’ yöntemiyle adrese teslim şekilde gerçekleştirdiği ve kamuoyunda infiale yol açan 342 bin 818 TL’lik saksı alımı, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Söz konusu alımın yapıldığı Erler Hafriyat Tarım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin adresinin, ticari bir işletme değil, insanların yaşadığı bir apartman dairesi olduğunun ortaya çıkması, vurgun iddialarını farklı bir boyuta taşıdı.

 

 

 

KENT UZLAŞISI DİYETİ Mİ ÖDÜYOR?

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve milletin parasının çarçur edildiği iddialarıyla kamuoyunda büyük tepki çeken skandal alımı, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan gündeme taşımıştı.

 

Çalışkan, söz konusu alım üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i sert sözlerle eleştirerek, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Belediyenin malını satmam’ dedi; ancak elde avuçta ne varsa sattı. ‘Liyakatsiz işe almam’ dedi; eş, dost, akraba ilişkilerini bir kenara bırakın, delege pazarlıkları için kadroları sonuna kadar açtı. İzmitli esnafa sürekli borç takılırken, bir saksı için Van’dan 342 bin 818 TL’lik doğrudan temin yoluyla alım yapıldı. Soruyoruz: İzmitlinin bir saksı kadar değeri yok mu da Van’dan saksı aldınız?” ifadelerini kullanmıştı.

Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’
Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’

Gündem

Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’

Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!
Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!

Gündem

Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!

CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!
CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!

Gündem

CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!

CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor."
CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

Sosyal Medya

CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23