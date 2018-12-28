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Hürriyet muhabirine FETÖ soruşturması!

FETÖ'nün medya ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

28 Aralık 2018 Cuma 15:10
Hürriyet muhabirine FETÖ soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişimin ardından 15 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 9 Eylül 2016'da da tahliye edilen gazeteci şüpheli Arda Akın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, FETÖ'nün genel yapısı, örgütün medya yapılanması ve örgütün medyayı kullanması detaylı bir şekilde anlatıldı. İddianamede, şüpheli Arda Akın'ın Samsun'da adliye muhabirliği yaptıktan sonra Ankara'da Hürriyet gazetesi bünyesinde çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilen iddianamede, ''Akın'ın 18 Haziran 2016 tarihinde 'Ülkeye rest çekmek... Çok sıkıntılı bir sürece koşarak gidiyoruz.. Allah sonumuzu hayır etsin..', 20 Haziran 2016'da 'Temmuz'da uyuyamayacaksın sıcaktan. Şimdi bol bol uyu. Son 200 yılın en sıcak Temmuz'u olacakmış.', 26 Mayıs 2016'da 'Havuz, Reza işine kılıf bulamamış belli ki! Tek satır haber yok. Aslında Reza diye biri de yok modundalar. Türk Bayrağı fonlu röp unutuldu', 25 Mayıs 2016'da 'Duyduklarına inanmayan belirli bir kesimi ABD'deki iddianame de ikna edemez. Onlar ikna olmadığı sürece ülke daha çok bataklığa saplanır', 'İnanması güç ancak Zarrab'a ait şirketlerin sadece bir günde 200 milyon avro para transferi yaptığı tespit edilmiş', 'Dar gelirli vatandaş düğünde takacak gram altının hesabını yaparken Zarrab altınları paletlerle taşıyor' şeklinde paylaşımlarda bulunmuştur.'' denildi.

İddianamede, şüphelinin bu paylaşımlarla örgütün bir dönem ülkedeki istihbarat birimlerinin İran'a ajanlık yaptığı söylemini yaydığı, 17/25 Aralık sürecinde örgütün yapmaya çalıştığı darbe girişimini sembol kelime ve simgelerle yolsuzluk kılıfı adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı belirtilerek, Akın'ın yine 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışması öncesi  ''Temmuz'da uyuyamayacaksın sıcaktan. Şimdi bol bol uyu:) Son 200 yılın en sıcak Temmuz'u olacakmış'' şeklindeki paylaşımın dikkat çekici bulunduğu, şüphelinin darbe girişiminden haberdar olan kişilerle irtibatlı olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Şüphelinin ifadesi 

Şüphelinin ByLock kaydının bulunmadığı, Bank Asya'ya hesabının olmadığı ve örgüte müzahir dernek ve kurumlarda da bir kaydının olmadığı belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi.

İfadesinde FETÖ'ye ait hiçbir gazetede görev almadığını anlatan Akın, "Hürriyet gazetesinde 11 yıldır polis muhabiri olarak görev yapıyorum. Paylaşımlar bana aittir. Bu paylaşımlarda örgüte yardım ve örgüt yararına algı oluşturma amacım yoktu. Örgüt ile yakından uzaktan alakam yoktur. Hatta 15 Temmuz 2016'da darbe olduğunda, darbeye karşı olduğumu gösteren paylaşımlar yaptım." dedi.

"Mustafaselanik3" isimli Twitter kullanıcısı ile kendisinin karşılıklı yaptıkları "Temmuzda uyuyamayacaksın sıcaktan...Şimdi bol bol uyu. Son 200 en sıcak Temmuzu olacakmış" gibi şeklinde paylaşımları hatırladığını kaydeden Akın, ifadesinde bu kişiyi tanımadığını, bu yorumları Sabah gazetesinin 26 Mayıs 2016 tarihli "Son 136 yılın en sıcak yazı geliyor' şeklindeki haberlerden esinlenerek yaptığını iddia etti.

Şüpheli Akın, örgütle ilgili soruşturmalarda adı geçen FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nu, o dönem genel yayın yönetmeni olan ve durdurulan MİT tırları görüntülerine ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kendisiyle tanıştırdığını anlatarak, yine o dönemde gazeteci bir arkadaşının ele geçirdiği "3 Temmuz Şike soruşturması"yla ilgili siyah-beyaz bir fezlekeden alınmış fotokopi fotoğrafın renklisini, gazeteden istemeleri üzerine Mutlu Ekizoğlu'na mesaj olarak gönderdiğini belirtti. 

İddianamede, şüpheli Arda Akın'ın, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:10
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. FETÖ
  5. Arda Akın
  6. hürriyet muhabiri

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