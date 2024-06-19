Hürriyet, hâlâ bu adama yazı yazdırıyor! Sam Amca’sının Mister Pulitzergin’ine bak sen

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini değerlendirdi. "Sedat Pulitzergin" diye andığı Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'in "Batılı Değerler” şarkısını, gitarıyla çalıp söyleyenlerin başında geldiğine dikkat çeken Korkmaz, Batı'nın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki illüzyonlarını vurguladı. Korkmaz, şunları kaydetti:

"Gözbağcı “Batılı Değerler” şarkısını, gitarıyla çalıp söyleyenlerin başında Sedat Pulitzergin geliyor.

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Sam Amca’sının Mister Pulitzergin’i, Türkiye’nin Şanghay Örgütü’nden sonra BRICS’e yönelik ilgisine zum yaparken mevzuyu finalde Batı’ya şöyle bağlıyor:

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“Türkiye çıkarlarını, her istikamette çeşitlendirmeye çalışmalıdır; ama son tahlilde…

Gerçek aidiyetinin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü coğrafyası olduğunu unutmamalıyız.”

(Hürriyet, 14 Haziran 2024)

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Sözünü ettiği Batı Coğrafyası’nın…

“Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü” gibi prensiplerinin nasıl birer illüzyondan, göz boyamadan, palavradan ibaret olduğunu…

-Son dokuz aydır en dramatik haliyle, bir kez daha görüyoruz!"