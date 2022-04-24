Hürriyet gazetesinde şantaj skandalı patlak verdi! 'Parayı vermezsen aleyhinde haber yaptırırım' tehdidi...

Medyaradar, Aydın Doğan artığı Hürriyet gazetesinde bir skandalı gündeme getirdi.

Hürriyet muhabiri Dinçer Gökçe’nin, bir iş adamına şantaj suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılandığı belirtildi.

B.Y.’yı arayan Dinçer Gökçe, iş insanına ait dava dosyaları, para transferleri ile banka dekontlarının yanı sıra "örgütle ilgili tüm dokümanların" eline geçtiğini belirterek konuyla ilgili haber yapmak istediğini dile getirdi ve görüşme talebinde bulundu.

'Parayı vermezsen aleyhinde haber yaptırırım' tehdidi!

Bu talebine karşı olumsuz yanıt alan Dinçer Gökçe’nin devamında daha da büyük bir skandala imza atarak para istediği ortaya çıktı. Bütün adliye muhabirlerinin "kendi adamı" olduğunu vurgulayarak B.Y.’ye yönelik şantaj yapan Gökçe, istediği parayı alamaması durumunda iş insanı ile ilgili gazete ve televizyonlarda haberler yaptıracağını dile getirdi.

Emniyetteki arkadaşlarının da kendisiyle beraber olduğunu ifade eden Dinçer Gökçe, söz konusu paranın kendisine verilmesini talep etti. Aksi durumda ise gerek emniyetteki arkadaşlarının dahil olmasıyla gerekse yaptıracağı haberlerle B.Y.’nin daha fazla ceza almasını sağlayacağını iddia etti.

B.K. suç duyurusunda bulundu!

Yaşananlar üzerine soluğu savcılıkta alan B.K., kişisel verilerine ve banka transferlerine ulaşarak şantaj yaptığını belirttiği Dinçer Gökçe hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaları inceleyen savcılık dosyayı kabul ederek dava açtı. Dinçer Gökçe ‘kişisel verileri hukuka aykırı biçimde elde etmek, çıkar amaçlı kullanmak, şantaj, hakaret ve tehdit’ suçundan 8 yılla yargılanıyor.

Gökçe hakkında FETÖ iddiası!

Dinçer Gökçe’nin adı daha önce FETÖ ile anılmıştı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 2019 yılında kaleme aldığı bir yazısında Gökçe’nin hakkında FETÖ’ye yardım ve yataklıktan 7.5 yıldan 15 yıla kadar iddianame düzenlendiğini duyurmuştu.

Hürriyet gazetesinde hem muhabir hem de editör olarak çalışan Gökçe’nin özellikle FETÖ’nün ‘Fuatavni’ isimli Twitter köstebeğinin paylaşımlarına paralel bir şekilde paylaşımlarda bulunduğu iddianamede yazıyor detayını veren Küçük, "Dinçer Gökçe de halen Hürriyet’ten maaş alıyor" diye sitemde bulunmuştu.