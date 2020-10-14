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Ekonomi Hürriyet Emlak'tan "Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik"e ilişkin değerlendirme
Ekonomi

Hürriyet Emlak'tan "Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik"e ilişkin değerlendirme

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan: - "(Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği) Türkiye'nin sadece emlak alanında uzmanlaşmış en büyük internet sitesi olarak yeni düzenleme için hazırız" - "Emlak sektöründe yeni bir düzenleme ihtiyacı uzun süredir devam ediyordu. Uzun süredir bu yeni yönetmeliği bekliyorduk"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:19:05 -
Hürriyet Emlak'tan "Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik"e ilişkin değerlendirme

İSTANBUL (AA) - Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, "(Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği) Türkiye'nin sadece emlak alanında uzmanlaşmış en büyük internet sitesi olarak yeni düzenleme için hazırız." ifadesini kullandı.

Hürriyet Emlak'tan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, yeni yönetmeliği uzun süredir beklediklerini aktardı.

Türkiye'nin sadece emlak alanında uzmanlaşmış en büyük internet sitesi olarak yeni düzenleme için hazır olduklarını bildiren Tandoğan, şunları kaydetti:

"Emlak sektöründe yeni bir düzenleme ihtiyacı uzun süredir devam ediyordu. Bugün itibarıyla yayımlanan yeni yönetmelikle pek çok konuda yeni düzenlemeler getirildi. Uzun süredir bu yeni yönetmeliği bekliyorduk. Sektöre ciddi bir şeffaflaşma getirecek olmasının yanı sıra özellikle kayıt dışılığın ortadan kalkacağına ve haksız rekabet koşullarının sona ereceğine inanıyorum.

Ayrıca, sektöre duyulan güvene de büyük katkı sağlayacaktır. Sektörün tüm bileşenleri olarak, bu yönetmeliğin eksiksiz uygulanması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Tüm süreçlerimizi yeni yönetmeliğin gereklerine göre düzenleyerek tüketiciler için en doğru tercihleri barındıran güvenilir platform olmayı sürdüreceğiz."


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