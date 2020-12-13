Hürriyet Emlak, Kasım 2020 Emlak Endeksi'ni açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hürriyet Emlak kasım ayı verilerine göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (yüzde 59,14), Adıyaman (yüzde 49,33), Antalya (yüzde 48,57), Eskişehir (yüzde 43,70) ve Sakarya (yüzde 43,7) geldi.

Hürriyet Emlak, Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerini duyurdu.

Emlak fiyatlarında yaşanan hareketliliği gösteren veriler, geçen dönemde olduğu gibi Anadolu'da yaşanan hareketlenmenin devam ettiğini gösterdi.

Metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken illerde ilk sırayı 6 bin 357 TL ile Muğla aldı. Muğla'yı, 5 bin 379 TL ile İstanbul, 4 bin 141 TL ile İzmir ve 4 bin 59 TL ile Antalya izledi.

- 5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 48,57 ile Antalya oldu. Antalya'yı, Ankara (yüze 36,13), İstanbul (yüzde 30,93), İzmir (yüzde 28,64) ve Bursa (yüzde 14,34) takip etti.

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında İstanbul Sarıyer (yüzde 113,99), İstanbul Beykoz (yüzde 101,05), İstanbul Avcılar (yüzde 97,39), Ankara Gölbaşı (yüzde 96,48) ve İzmir Foça (yüzde 96,09) geldi.

Verilere göre, İstanbul satılık konut piyasası son bir yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 113,99'luk yükselişle dikkati çeken Sarıyer'i, Beykoz (yüzde 101,05), Avcılar (yüzde 97,39), Üsküdar (yüzde 80,43) ve Başakşehir (yüzde 71,71) izledi.

- Gölbaşı'nda konut fiyatları artmaya devam ediyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken, Ankara'nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı yüzde 96,48 ile liste başında yer alırken Gölbaşı'nı, Çankaya (yüzde 66,30), Pursaklar (yüzde 43,09), Sincan (yüzde 36,42) ve Etimesgut (yüzde 34,82) takip etti.

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçen dönemde de korumaya devam etti. Foça'da yer alan konutlar bir yıllık süreçte yüzde 96,09 artış gösterirken, Foça'yı, Çeşme (yüzde 56,55), Narlıdere (yüzde 52,01), Çiğli (yüzde 51,47) ve Menderes (yüzde 45,51) izledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde son bir yılda satılık konutlarda yüzde 31,22 artış kaydedilirken, Mudanya'yı, Nilüfer (yüzde 29,99), Osmangazi (yüzde 22,20) ve Yıldırım (yüzde 19,59) takip etti.

Türkiye'nin son bir yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu üçüncü il olan Antalya'da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 85,32'lik yükselişle dikkat çeken Alanya'yı, Konyaaltı (yüzde 67,54), Kepez (yüzde 55,07) ve Muratpaşa (yüzde 51,82) izledi.

- "İstanbul ve Ankara'da ilan sayıları düşerken, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de artış gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, "Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi, Türkiye genelindeki satılık konutlarla ilgili çok çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor. Gaziantep'in son birkaç aydır Türkiye'nin satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il olarak önde geldiğini görüyoruz. Beraberinde Antalya ve Eskişehir de listedeki yerini koruyor." ifadelerini kullandı.

Satılık konut fiyatlarının artışıyla birlikte ilan sayılarında da önemli değişiklikler yaşandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örneğin, Ankara'da son bir yıl içerisinde girilen ilan sayılarında yüzde 41'lik bir düşüş var. Özellikle Çankaya ilçesinde yüzde 47, Etimesgut ilçesinde yüzde 50'lik bir gerileme söz konusu. Burada bu ilçelerin son bir yıl içerisinde satılık konut fiyatlarını yüzde 30'dan daha fazla artırmalarının etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde İstanbul genelinde de yüzde 28'lik bir gerileme görüyoruz. Satılık konut fiyatlarındaki artışın en yüksek gözüktüğü ilçelerden Avcılar'da son bir yılda ilan sayılarında yüzde 48, Başakşehir'de yüzde 47 gerileme var. Şaşırtıcı bir tespit de Beykoz'da... Satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ilk 5 ilçe arasında yer alan Beykoz'da son bir yılda girilen ilan sayıları yüzde 64 artış göstermiş."

Yılmaz, İstanbul ve Ankara'daki ilan sayılarının düşüş göstermesinin, salgın süreciyle pek çok kişinin daha çok güneye yönelmesi şeklinde yorumlanabileceğini bildirdi.

Güney bölgelerinin verilerine değinen Yılmaz, "Muğla'da girilen ilan sayıları son bir yıl içerisinde yüzde 107 artış gösteriyor. Yüzde 154 ile Bodrum başı çekerken, sonrasında yüzde 96 ile Dalaman ve yüzde 61 ile Marmaris geliyor. Önemli oranda artış gösteren bir diğer ilimiz de Aydın... Son bir yıldaki ilan sayıları yüzde 70 artan Aydın'da, yüzde 113 ile Kuşadası ve yüzde 55 ile Didim en çok rağbet gören ilçelerin başında geliyor. Büyük şehirlerden çok uzaklaşmak istemeyenlerin tercih ettiğini düşündüğümüz Balıkesir'de ise son bir yılda ilan sayılarında yüzde 52'lik bir artış var. En çok artış yüzde 158 ile Ayvalık'ta görülürken, onu yüzde 61 ile Edremit takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.