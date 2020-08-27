Sözde iş adamı olan ancak küresel baronların sırtını sıvazladığı Aydın Doğan, sahibi olduğu şirketlerinde dönen fırıldakları örtbas etmek için dördüncü güç olarak bilinen basına sızmaya başladı. 1979 yılında Milliyet’i satın alarak işe kirli ve korku imparatorluğunun medya ayağının temellerini atan Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi’ni satın alarak da küresel medya baronlarının gözüne girmeye çalıştı. Gözü doymak bilmeyen Aydın Doğan, Doğan Holding bünyesine baldırı çıplak resimleriyle kadınların fotoğrafları üzerinden para kazanacağı sözde gazete olan Posta’yı kattı. İleride küreselci patronların istekleri doğrultusunda Türkiye’de istediği gibi at koşturacak olan Aydın Doğan, yazılı basında gözü doymamış olacak ki CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını yine sırtını sıvazladığı ağa babaların desteğiyle satın aldı.

Yay-Sat üzerinden gazetelere sopa

Elindeki medya gücünü kendi çıkarları için kullanmaktan geri durmayan Aydın Doğan, bu kez de rakibi olan gazetelere sopa göstermek ve onları kendilerine mahkum etmek için 2000 yılında Doğan ve Bilgin grupları birleşerek Yay-Sat’ı kurdu. Bu şeytani plan ile gazete dağıtımında tekel oluşturan Aydın Doğan, Yay-Sat üzerinden kendi çıkarlarına hizmet etmeyen ve küresel şer odaklarının çarkı içinde olmayan gazetelerin dağıtımını engelledi.

Hürriyet yayın politikası

Aydın Doğan, sahibi olduğu gazete ve televizyonlar üzerinden toplumun ahlaki yapısını bozan, toplumun kendi kültüründen, örfünden ve adetlerinden uzaklaşıp batının kokuşmuş sözüm ona medeniyetine sahip olunması yönünde yayınlar yaparak, Türk aile yapısının temeline dinamit yerleştirdi. Gazetelerinde attığı manşetlerle ve yapılan haberlerle geri kalmışlığın, fakirliğin, yoksulluğun altında yatan temel sebebinin İslam olduğunu sübliminal olarak verildi. Aydın Doğan’ın İslam’a ve Müslümanlara karşı husumeti genellikle sahibi olduğu ve Türkiye’nin sözüm ona amiral gemisi denilerek şişirilen Hürriyet üzerinden yapıldı.

Hürriyette düşman Hürriyet

Kürsel baronlarını kuklası olan Aydın Doğan, aynı zamanda vesayet odaklarının da maşalığını yapmaktaydı. İslami çizgiden gelen ve mütedeyyin kesimlerin temsilcisi olan Milli Görüş hareketi yani Refah Partisi 1995 seçimlerinde yüzde 21.38 oyla sandıktan birinci çıkması, Türkiye’nin milli kaynaklarının üzerine çöreklenen, Türkiye’yi faiz batalığına sürükleyip faiz üzerinden ceplerini dolduran, küresel baronları ve onun Türkiye’deki uzantısı Aydın Doğan başta olmak üzere silahlı kuvvetler içerisine sinmiş vesayetçi odakları fena rahatsız etti. Müslümanların sesi olan Necmettin Erbaban ve Tansu Ciller bir araya gelerek 28 Haziran 1996 tarihinde Refah YOL hükümetini kurdu. Erbakan’ın yönettiği bir Türkiye’nin ördükleri kirli ve karanlık ağlarının bozulacağının endişesine düşen Türkiye düşmanları, vesayet temsilcisi sözüm ona paşalarını bir kez daha devreye soktu.

Dininin bir gereği olan başörtüsü takan öğrenciler okullara sokulmadığı, başörtüsüyle derslere girmek isteyenleri ikna odalarında zorla başlarını açtırmaya zorlandı. O karanlık dönem. 28 Şubat. Kur’an kursları Türkiye’nin birliğine zarar veriyormuş gibi kapılarına kilit vuruldu. Vesayet odaklarına hizmet eden Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi 28 Şubat sürecinde manşetleriyle korku ve baskının en önemli üssü haline geldi. Hürriyet adını alan ama Müslümanlara hürriyeti çok görün Hürriyet, 28 Şubat döneminde basın tarihine kara bir leke olarak ismini yazdırdı.

Hürriyet 28 Şubat manşetleri

Refah-Yol iktidarını devirmek için, küresel güç baronlarının maşası Aydın Doğan, elinde bulunduğu medya gücünü seçilmiş iktidarın devrilmesi için kullandı. Kuklacı Aydın Doğan’ın Hürriyetİ, 28 Şubat sürecinde halk tarafından seçimle iş başına gelen Refah-Yol iktidarı, attığı kaotik ve yıldırma manşetleriyle post modern darbeye çanak tuttu.

Hürriyet o dönemde vesayet odaklarının verdikleri ısmarlama haberleri manşetlerden verirken, bir yandan da Hürriyet’in kardeş kuruluşu olan televizyon ekranlarında da sabah akşam askeri darbe şakşakçığılı yapıldı. Böylelikle kamuoyu küresel destekli vesayet odaklarının gerçekleştirmek istediği kirli oyunun halk nezninde zemini hazırlandı.

İşte 28 Şubat’ta Hürriyet manşetleri

Aydın Doğan’ı Hürriyet’inin manteşleriyle desteklediği 28 Şubat darbesinin faturası vatandaşa ağır oldu. 28 Şubat postmodern darbesinin Türkiye’ye faturası 381 milyar doları buldu. Tabi bu süreçte Hüriyet’in sahibi Aydın doğan, Türkiye'ye yaptığı ihanetin karşılığını sahibi olduğu baranlordan aldı. Darbe sürecinde başta Aydın Doğan olmak üzere darbeye çanak tukan medyaya 428 milyar dolar para aktarıldı.

Başörtüsü düşmanı Hürriyet

Türkiye’nin en karanlık günlerinde attığı utanç ve bir o kadar da skandal manşetleriyle her daim anılan ve anılacak olan Aydın Doğan’ın Hürriyet’i, İslam’a ve İslam dininin değerlerine olan kinini sahibi olduğu Hürriyet’in manşetlerinde çok kez görmek mümkündü. Ünivesitelerdeki başörtüsü zulmün son bulması için anayasa teklifi Meclis’de 411 oyla kabul edilmesi sonrası Hürriyet gazetesi temsil ettiği küresel şer odakların ve vesayetçilerin başörtüsüne karşı duyduğu kini, attığı ‘411 el kaosa kalktı’ manşetiyle kusmuştu.

Küreselcilerin Türkiye’deki temsilcisi Aydın Doğan, medyadan çekilmesinden sonra Hürriyet, Demirören grubuna satılmıştı.