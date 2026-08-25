Gürcistan'ı, İtalya'yı geride bıraktı! Samsun pidesi dünya listesinde

"Bafra pidesini gevrek sevenler, Terme pidesini yumuşak sevenler tercih ediyor" Bafra pidesinin çok gevrek, Terme pidesinin de çok yumuşak ve geniş olduğundan her kesime hitap etmediğini vurgulayan pide ustası Terzi, "Çarşamba pidesi her damak zevkine uyuyor. Diğerleri Bafra ve Terme pidesi ise uymayabiliyor. Bafra pidesi çok gevrek oluyor. Terme pidesi ise çok yumuşak, yağlı ve geniş oluyor. Onlar da başka kesimlere hitap ediyor. Onların sevenleri de ayrı oluyor. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar, sanatçılar ve futbol camiası özellikle Çarşamba pidesini çok seviyor. En son Zeynep Bastık, Eda Taşpınar, Emrah, Doğu Demirkol gibi birçok sanatçı da Samsun'a gelip Çarşamba pidesini tercih etti. Dünyada da çok seviliyor. Damak tadına hitap eden Çarşamba pidesi, lezzetiyle kendiliğinden birinci sıraya yerleşiyor" diye konuştu.