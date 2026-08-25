  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Londra'yı vurmayı planlıyorlar! 'Teslim oldu' algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atandı Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar! Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar Emniyet'e sızan Kemalist vesayet! DMM’den vatandaşlara “provokasyon” uyarısı! 25 Ağustos 1982: Abdülbaki Gölpınarlı'nın vefatı (Öğretmen/Yazar) Sahada diş geçiremeyen ABD doları silah olarak devreye soktu!
Kültür - Sanat Bakan Ersoy duyurdu, eşi benzeri yok! Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu
Kültür - Sanat

Bakan Ersoy duyurdu, eşi benzeri yok! Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Ersoy duyurdu, eşi benzeri yok! Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe'de daha önce benzerine rastlanmayan 11 bin yıllık heykelin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, Karahantepe'de daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip 11 bin yıllık kompozit heykel bulunduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Karahantepe'de 11 bin yıllık bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını belirterek şunları kaydetti: "Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.”

“Bu özel eser, 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23