Hürmüz'de kritik eşik aşıldı: Türk sahipli 3 gemi güvenle geçti!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel ticaretin kalbi Hürmüz Boğazı’nda gemilerin mahsur kalmasına neden olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği neticesinde Türk denizciler için sevindirici bir gelişme yaşandı.

"Ocean Thunder" boğazdan ayrıldı

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu detayları paylaştı:

Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya götürmek üzere yola çıkan OCEAN THUNDER isimli Türk sahipli gemi, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçti.

isimli Türk sahipli gemi, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçti. Bu geçişle birlikte, bölgedeki çatışma sürecinin başlangıcından bu yana Körfez’de mahsur kalan toplam 3 GEMİ boğazdan ayrılmış oldu.

156 personel için mesai devam ediyor

Bölgedeki son durumu rakamlarla ifade eden Bakan Uraloğlu, tahliye bekleyen diğer gemiler için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Güncel verilere göre:

Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’YE düştü.

düştü. Bu gemilerden 8’İ halen bölgeden çıkış talebinde bulunuyor.

halen bölgeden çıkış talebinde bulunuyor. Söz konusu 8 gemide görev yapan toplam 156 PERSONELİN emniyetli bir şekilde intikali için anlık takip ve koordinasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Bakanlık anlık takipte

Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, Türk sahipli gemilerimizi ve denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz." diyerek, Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilerin güvenliği için tüm kurumlarla eş güdüm içinde hareket edildiğinin altını çizdi.