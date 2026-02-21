  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı
Gündem Hürmüz’de dikkat çeken test: İran Seyyad 3-G füzesini ilk kez denedi
Gündem

Hürmüz’de dikkat çeken test: İran Seyyad 3-G füzesini ilk kez denedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hürmüz’de dikkat çeken test: İran Seyyad 3-G füzesini ilk kez denedi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki tatbikatta gemi konuşlu Seyyad 3-G hava savunma füzesini ilk kez test etti.

Devrim Muhafızları Ordusu, karadan ateşlenen hava savunma sistemi Seyyad 3'ün gemi konuşlu versiyonu Seyyad 3-G'nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.

Dikey atım özelliğine sahip 150 kilometre menzilli Seyyad 3-G'nin, "Şehid Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma imkanı sağladığı belirtiliyor.

Bağımsız tespit ve angajman kabiliyetine sahip olduğu aktarılan bu sistemin, entegre komuta ve kontrol ağına bağlanabildiği ve gemilerin hava tehditlerine karşı kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

İran yapımı "Seyyad 3" adlı uzun menzilli hava savunma füzelerinin (karadan) ilki 28 Aralık 2016'da test edilmişti. 120 kilometre menzile sahip "Seyyad 3", 6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip.

"Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatı 16 Şubat'ta başlamış ve 3 gün sürmüştü.

Avrupa’dan İran için "Kırmızı" alarm
Avrupa’dan İran için "Kırmızı" alarm

Dünya

Avrupa’dan İran için "Kırmızı" alarm

İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı
İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı

Dünya

İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23