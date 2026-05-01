Hürmüz için umutsuz açıklama: Açılsa bile...
Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Hürmüz Boğazı açılsa bile küresel enerji ve tedarik zinciri krizi yaşanacağını söyledi.

Singapur Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Wong, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Hürmüz Boğazı krizine de değinen Wong, bölgedeki krizden kaynaklı şokun ülkesinin son dönemde karşılaştığı en büyük krizlerden biri olduğunu kaydetti.

Wong, "Asya'da bizler, Körfez ülkelerinden gelen enerji ve diğer kritik malzemelere olan yüksek bağımlılığımız nedeniyle bu durumdan ciddi şekilde etkileniyoruz. Bölgemizdeki bazı ülkeler halihazırda yakıt kıtlığıyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

 

Hürmüz Boğazı'nın açılıp her şeyin normale dönmesi durumunda bile, küresel enerji ve tedarik zinciri krizinin bir süre daha devam edeceğini vurgulayan Wong, enerji altyapısının ciddi hasar aldığına işaret etti.

Halkı ve işletmeleri daha zor zamanlara hazırlıklı olmaya davet eden Wong, "Kendimizi daha zor zamanlara hazırlamalıyız. Size karşı dürüst davranıyorum çünkü hazırlıklı olmanızı istiyorum." dedi.

