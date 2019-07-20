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Hürmüz gerilimine ilişkin ilk açıklama... 'Sadece sorun çıkarıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İngiltere'ye ait bir tankeri Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasına ilişkin, 'İran'ın sadece sorun çıkardığını ve konuyu İngiltere ile görüşeceklerini' söyledi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:32
Hürmüz gerilimine ilişkin ilk açıklama... 'Sadece sorun çıkarıyorlar'

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına, İran'ın alıkoyduğu İngiltere tankeriyle ilgili açıklama yaptı.

"İran sadece sorun çıkarıyor, İngiltere ile konuşacağız"

Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, "İran sadece sorun çıkarıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Olaya bir veya iki tankerin karıştığını" aktaran Trump, İngiltere ile bu konuyla ilintili olarak aralarında yazılı bir anlaşma olmadığını hatırlattı.

"Bizim bölgedeki gemilerimizin çoğu savaş gemisi"

ABD'nin kendi enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle söz konusu bölgede çok fazla petrol tankerinin olmadığını ifade eden Trump, bölgedeki ABD gemilerinin çoğunlukla savaş gemileri olduğunu söyledi.

Beyaz Saray: yakından takip ediyoruz

Diğer yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, İran'ın bir İngiliz tankerini alıkoyduğu yönündeki haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Marquis, "ABD, İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerine karşı İngiltere ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:27
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