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Gündem Körfez yine karıştı: Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri
Gündem

Körfez yine karıştı: Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri

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Körfez yine karıştı: Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri

Umman’ın Kumzar bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında gemi yakınında iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Umman'ın Kumzar bölgesi açıklarında seyreden bir ticari tankerin geçişi sırasında gemi yakınlarında art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi. Olay, bölgede son dönemde artan güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Patlama sesleri gemi kaptanı tarafından bildirildi

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankerin kaptanının gemi yakınında iki ayrı patlama sesi duyduğunu rapor ettiğini açıkladı.

İlk değerlendirmelere göre patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, patlamalara rağmen tankerde bulunan mürettebatın güvenli olduğu ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Mürettebatın ve geminin güvende olduğu doğrulanmış, herhangi bir çevresel hasar bildirilmemiştir." denildi.

Gemilere kritik uyarı

Yaşanan gelişmenin ardından UKMTO, Hürmüz Boğazı ile çevresindeki sularda seyreden tüm ticari gemilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, bölgede olağan dışı hareketlilik, şüpheli faaliyet veya güvenlik riski oluşturabilecek herhangi bir durumun vakit kaybetmeden UKMTO'ya bildirilmesini istedi.

Hürmüz Boğazı küresel enerji ticaretinin kalbi

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak öne çıkıyor.

Bölgede yaşanan her güvenlik olayı, yalnızca Körfez ülkelerini değil, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası deniz ticaretini de yakından ilgilendiriyor.

Gerilim güvenlik endişelerini artırıyor

Son dönemde ABD ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik risklerine ilişkin uyarılar sıklaşmış durumda. Uzmanlar, bölgede meydana gelen benzer olayların uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekerken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

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