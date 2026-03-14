Hürmüz Boğazı'nda kritik bekleyiş: Bakan Uraloğlu 15 Türk gemisinin son durumunu açıkladı!

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Balıkçıların Sahur Programı’nda konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin deniz ticaretine yansımalarını değerlendirdi. Bölgedeki Türk denizcilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Uraloğlu, 15 gemilik filonun durumuna ilişkin umut verici bir gelişmeyi paylaştı.

İLK GEMİ KURTARILDI, 14 GEMİ TAKİPTE

Bakan Uraloğlu, bölgedeki diplomatik ve teknik temasların sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var, bir tanesini gerekli koordinasyonu sağlayarak çıkarabildik ancak diğerleri halen orada. Onları da yakından takip ediyoruz. Türk sahipli gemileri, koruma refleksiyle izliyoruz. Personelimizle sürekli irtibat halindeyiz ve herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor."

BALIKÇILARA MÜJDELER: BELGELER SÜRESİZ OLDU

Bakan Uraloğlu programda ayrıca Türk balıkçılığına yönelik önemli düzenlemeleri de açıkladı. 10 bin kilometreyi aşan kıyı şeridinde balıkçı barınağı sayısının 400’e çıkarıldığını hatırlatan Uraloğlu, balıkçı gemisi güverte tayfalarının güvenlik belgelerinden muaf tutulduğunu ve kaptanların mevcut belgelerinin süresiz hale getirilerek yenileme zorunluluğunun kaldırıldığını müjdeledi.