Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump'ı fena vurdu Tarzan zorda!

Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump'ı fena vurdu Tarzan zorda!

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı krizi ve savaş sebebiye enerji piyasasında yaşanan aksaklıkları hafifletmek amacıyla ABD limanları arasındaki taşımacılıkta Amerikan gemilerinin kullanılmasını zorunlu kılan Jones Yasası için sağlanan muafiyeti 90 gün daha uzattı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Taylor Rogers, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Rogers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Jones Yasası'na ilişkin muafiyeti 90 gün uzatma kararı aldığını bildirdi.

İlk muafiyetin yayımlanmasından bu yana derlenen yeni verilerin ABD limanlarına çok daha fazla arzın çok daha hızlı şekilde ulaşabildiğini ortaya koyduğuna işaret eden Rogers, "Bu muafiyet uzatması, hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için öngörülebilirlik ve istikrar sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Rogers, Trump yönetiminin enerji piyasalarındaki kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek için çeşitli adımlar attığını anımsatarak, bu uzatma kararının hayati önem taşıyan enerji ürünleri, endüstriyel malzemeler ve tarımsal ihtiyaçların tedarikinin sürdürülmesine yardımcı olacağını vurguladı.

ABD yönetimi, İran savaşının etkisiyle yaşanan arz sıkıntıları ve yükselen petrol fiyatları karşısında, Jones Yasası'na yönelik ilk olarak 18 Mart'ta 60 günlük muafiyet getirildiğini duyurmuştu.

Jones Yasası, ABD'deki iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük bölümü ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor. 

Kasırga, savaş veya enerji arzı sorunu gibi büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde hükümet, malların daha hızlı taşınabilmesi için geçici olarak bu yasadan feragat edebiliyor. Bu sayede yabancı bayraklı gemiler de ABD içindeki limanlar arasında yük taşıyabiliyor.

