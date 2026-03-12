  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı
Dünya

Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı

Ortadoğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını 2 euronun üzerine taşımasıyla köşeye sıkışan Macron yönetimine, Merkez Bankası’ndan "dur" ihtarı geldi. Galhau, kamu borcunun GSYH’ye oranının yüzde 111,7’ye ulaştığını hatırlatarak, "Yeni bir akaryakıt yardımı yapacak paramız yok; borcu artırmak Fransızları cezalandırmaktır" dedi.

Ortadoğu’da tırmanan savaşın enerji maliyetlerini zirveye taşıdığı bir dönemde, Avrupa’nın ekonomi devlerinden Fransa "iflas"ın eşiğine geldiğini itiraf etti. Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bütçedeki kara deliği gözler önüne serdi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin akaryakıt yardımı uygulamasının kamu borcunu artıracağı uyarısında bulunarak, “Hiç paramız kalmadı.” dedi.

Galhau, RTL kanalında katıldığı programda, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye aldıklarını belirterek, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteğinin halihazırda borç yükü fazla olan ülkenin ekonomisinde olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.

Kamu maliyesinin durumunun, hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkan vermediğini dile getiren Galhau, “Hiç paramız kalmadı.” ifadesini kullandı.

“Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacağı için bu, Fransızları cezalandırmak olacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.

Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranı yüzde 111,7 civarında seyreden Fransa, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde borç yükü en fazla ülkeler arasında bulunuyor.

Ayrıca kamu borcunu azaltmaya yönelik bütçe tasarıları, hükümet ile muhalefet arasında başlıca uzlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.

