Hürmüz Boğazı ısınıyor! ABD, İran'ın Yunan bir şirkete ait petrol tankerini alıkoyduğunu açıkladı
ABD, İran Donanması özel kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini kısa süreliğine el koyduğunu açıkladı. Öte yandan alıkonulan tankerin, Yunanistan merkezli IMS SA şirketi tarafından işletilen Liberyalı bir şirkete ait olduğu öğrenildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerinin, İran Donanması özel kuvvetlerince kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.
Açıklamayı yapan ve olaya ilişkin bir video yayımlayan CENTCOM, Liberya bandıralı MV Wila adlı petrol tankerine İran Donanması özel kuvvetlerinin halatla indiğini belirtti.
5 saat sonra geri bırakıldı
Petrol tankerine alıkoyma sürecinde İran Donanma gemilerinin de yer aldığı belirtilirken, isminin açıklanmasını istemeyen ABD ordusundan bir yetkili ise, İran'ın söz konusu petrol tankerini yaklaşık 5 saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını söyledi.
Tankerin sahibi Yunanistan merkezli şirket
İran'ın, petrol tankerini Sikorsky SH-3 Sea King tipi helikopterle alıkoyduğu düşünülürken, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, petrol tankeri Wila'nın sahibinin, Yunanistan merkezli IMS SA şirketi tarafından işletilen Liberyalı Bandit Shipping Co. olduğu öğrenildi.