  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hürmüz Boğazı ısınıyor! ABD, İran'ın Yunan bir şirkete ait petrol tankerini alıkoyduğunu açıkladı

ABD, İran Donanması özel kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini kısa süreliğine el koyduğunu açıkladı. Öte yandan alıkonulan tankerin, Yunanistan merkezli IMS SA şirketi tarafından işletilen Liberyalı bir şirkete ait olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:16:00 - 2020-08-13 12:19:46

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerinin, İran Donanması özel kuvvetlerince kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.

Açıklamayı yapan ve olaya ilişkin bir video yayımlayan CENTCOM, Liberya bandıralı MV Wila adlı petrol tankerine İran Donanması özel kuvvetlerinin halatla indiğini belirtti.

5 saat sonra geri bırakıldı

Petrol tankerine alıkoyma sürecinde İran Donanma gemilerinin de yer aldığı belirtilirken, isminin açıklanmasını istemeyen ABD ordusundan bir yetkili ise, İran'ın söz konusu petrol tankerini yaklaşık 5 saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını söyledi.

Tankerin sahibi Yunanistan merkezli şirket

İran'ın, petrol tankerini Sikorsky SH-3 Sea King tipi helikopterle alıkoyduğu düşünülürken, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, petrol tankeri Wila'nın sahibinin, Yunanistan merkezli IMS SA şirketi tarafından işletilen Liberyalı Bandit Shipping Co. olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

43

50 milyon türk domuz nüfusu yüzünden dünyada olmayan iran türk nüfusu yüzünden ve iranı yöneten türk domuz mollaları lanetleri yüzünden er geç abd nato israil iran tek başına olacak savaş olacak buda iranın işgal olup bitmesinin günahıda size geçecek türk soydaşlarınız yüzünden ve allaha hesab veremeyeceksiz bir islam ülkesinin daha işgal olmasına asla allaha hesab veremeyceksiz
  • Yanıtla
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?
Otomotiv

Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?

İkinci el araç alacakların en çok dikkat ettiği konulardan biri olan aracın yağ yakması istenilmeyen bir durumdur. Peki aracın yağ yaktığı n..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı