Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor

İngiltere, Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki çıkarları ile müttefiklerini savunmak amacıyla askeri sevkiyatını genişletiyor.İngiltere Savunma Bakanlığı, bölgeye savaş gemisine ek olarak dron avlama sistemleri, Eurofighter Typhoon jetleri göndereceğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın başkanlığında 40'tan fazla ülkenin savunma bakanının katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ele alındığı kaydedildi. Boğaz'ın güvenliği ve bölgedeki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini savunmak için Doğu Akdeniz'deki ‘HMS Dragon’ gemisinin bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, bu gemiye ek olarak savaş uçaklarının, mayın temizleme dronlarının ve son teknoloji dron savar sistemlerin de bölgeye gönderileceği ifade edildi.