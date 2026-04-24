Okullarda 7 yeni tedbir! Bakan Tekin detayları açıkladı AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var Okulda uyuşturucu satan ortaokul öğrencisi yakalandı! Kur'an ile Çelişen "Uydurma Hadisler" Mercek Altında: Kur’an “Akıl etmez misiniz?” diyor Yunan tohumuna alkış, ecdat yadigarına sırt! Milli bayramı Batı hayranlığına alet eden zihniyet yine şaşırtmıyor Von der Leyen Türkiye karşıtı sözleri gerçeğin kendisi AB’nin tavrı net söylemleri farklı Rusya'dan Türkiye için 'uçuş ağı' kararı 28 Şubat kafası üniversitede hortladı! İslam'a ve Müslümanlara ağır küfür ve hakaretler... Çoğu emekli bu hakkının olduğunu bilmiyor! Üsküdar'da siyonist destekçilerine geçit yok! Netanyahu maketi darağacında, mahalle halkı ayakta!
Hürmüz Ablukası için Yola Çıkan ABD'li askere maymun saldırdı!

ABD'nin ablukasına katılmak üzere Hürmüz Boğazı'na doğru yola çıkan gemide bulunan bir ABD denizcisinin Tayland'da maymun saldırısına uğradığı ve ülkesine geri dönmek zorunda kaldı.

Axios haber sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu ayın ortasında Hürmüz'e doğru mayın tarama faaliyeti için yola çıkan USS Chief gemisinde bulunan bir donanma mensubu, yolda beklenmedik bir kaza yaşadı.
Geminin Tayland'a ait Phuket Adası'nda mola verdiği esnada söz konusu asker, bir maymunun saldırısına uğradı.

Askere saldıran maymunun türüne dair detaylı bilgi verilmedi ancak bölgede uzun kuyruklu makakların yaygın olduğu biliniyor.

Axios'a konuşan bir askeri yetkili, konuyla ilgili, "İlginç şeyler oluyor. Asla ama asla bilemezsiniz." dedi.

Askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, gerekli tıbbi desteği almak için Japonya Sasebo'daki üsse geri döndüğü kaydedildi.

