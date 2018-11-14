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Hurmaya dair bilinmeyenler

Hurma ağacı, çok nazlı bir ağaçtır. İnsan gibi hassastır, duygusaldır. Bu sebeple Arap kültüründe hurma "maden ocağı" olarak bilinir. İhtimam ister.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:09
Hurmaya dair bilinmeyenler


İmam-i Rabbanî, Mektubat adlı eserinin 162. mektubunda hurma hakkında şu bilgileri veriyor:

Hurma ağacının ismi Arapça da “Nakhle”dir. Nakhle, elekte kalan veya elenen anlamındadir. Allah (c.c.) Hz. Adem (a.s.)'i yaratacağı zaman meleklere Hz. Adem'in toprağını bir eleğe koymalarını emretti. Koydular ve elediler. Saf ve ince olanından Hz. Adem yaratıldı. Eleğin üzerinde kalan kısmından da hurma yaratıldı.

Hurma ağacı, Palmiye cinsindendir. Çekirdekten yetiştirilebilir. Ama daha sıhhatli olması için kendi bünyesinden çıkan filizlerden (yavru) yetiştirilir. Gövdesinden alınır ve anne ağacın yakınında bir yere dikilir.

Doğum usulü ile yetişen hurma ağacı, çekirdekten yetiştirilene göre daha sağlıklı olur, kısa sürede meyve verir.

Yavru hurma şayet anneden uzak bir yere dikilecek olsa büyümez, anne ağaç da küser meyve vermez!

Hurma ağacının meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekir. Erkek hurma ağacından alınan erkeklik polenleri, dişi ağacın konulmasaı gereken yerine silkelenerek döllenme sağlanır.

5-6 dişi hurma ağacının ortasında bir erkek hurma ağacı bulunur. Erkek ağaç dişilere nazaran biraz daha irice, dişi ağaçlar ise narin ve zariftir.

"Ukdeyi hayatiye"

Hurmanın gelişimi, sadece tepesindeki “gummar” denilen yerden olur. Gummar ağacın en tepesinde sarımtırak ince lifler arasında, dış tesirlerden korunmak için gizlenmiş, "ukdeyi hayatiye" diyebileceğimiz bir parçadır ve ağacın en üstüne yerleştirmiştir. Yapraklar, onun etrafından sürerler. Yapraklar sadece gummarın etrafından çıkarlar. Eğer bu parçaya zarar, gelirse ağaç ölür. Türkiye ve Kıbrıs'taki ağaçların burasına dadanan böcekler yüzünden her yıl binlerce ağaç ölmekte, çare bulunamamaktadır.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:09
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