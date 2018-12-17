Hurmalı kek tarifi

MALZEMELER

12 adet hurma

3 adet yumurta

1'er su bardağı toz şeker ve süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı kıyılmış ceviz

LABNELİ SOS İÇİN

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı labne peyniri

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağ ilave edip çırpmaya devam edin. Daha sonra un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. İri doğranmış hurma ve ceviz katıp, spatula ile karıştırın. Baton kek kalıbına yağlı kağıt serin ve karışımı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğutma telinin üzerine alın. Labneli sos için labne peyniri ve balı karıştırın. Kek ile birlikte servis edin.