Hurma ile yoğurdu birlikte tükettiğinizde sonucuna inanamayacaksınız

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü.

HURMA DİYETİ

Ender Saraç tavsiyeli bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz isteniyor.

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.



HURMALARI BİR GÜN ÖNCEDEN SUYA YATIRIN

Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi yapın. Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor. Böylece tok tutma özelliği bir kaç katına çıkıyor.

HURMA DİYETİ PROGRAMI

Hurma diyetinde ara öğünler yok. Sadece sınırsız su ve yeşil çay serbest. Hurma yoğurt diyetinde öğünler şu şekilde: Sabah Kahvaltısı: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğlen Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

HURMA DİYETİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT

Hurma diyeti boyunca günde toplam 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız vardır. Bunun üstüne asla çıkmayın. Yoğurt kalsiyum oranı yüksek bir besin olduğundan, diyet yaparken kemiklerinizi koruyup, erimesini önleyecektir. Haliyle yoğurdu sakın eksik etmeyin. Diyet sırasında 10-12 bardak su için. Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz.

7 GÜN SONRA ARA VERİN

Hurma yoğurt diyetini 7 gün uygulayın. Hurmanın tok tutucu olması ve içinde bulunan vitaminle mineraller sayesinde enerji kaybı, halsizlik sorunları gibi sağlık sorunları yaşamazsınız. Diyeti 7 günden fazla uzatmayın. Bir kaç hafta ara verdikten sonra tekrar yapabilirsiniz. Hamileler ve şeker hastaları için bu diyet uygun değildir. Her diyette olduğu gibi sağlık sorunu olanlar mutlaka doktoruna danışmalı.