Hurma doğumu kolaylaştırır mı?

Sağlık açısından vücuda olan faydaları ayrı hamilelikte anne adayının ve bebeğin gelişimi için ayrı yararı olan hurma, özellikle de doğuma yakın vakitlerde tüketildiği zaman rahmin doğal bir şekilde kendiliğinden genişlemesine yardımcı olmaktadır.

Yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilere göre, doğumdan 4 hafta öncesinde günlük 6 adet tüketilen hurmanın hamilelikte hurma tüketmeyenlere göre çok daha kolay doğum yaptığı tespit edilmiştir. Doğum yaparken zorlanmamak ve az sancı çekmek için hurmayı özellikle de hamileliğin son dönemlerinde tüketmek gerekir.

''Anne adayları için tavsiye edilebilecek en güzel meyve hangisidir?'' sorusuna cevaben hurma denilebilir. Hurmanın faydaları arasında en önemlisi ve dikkat çekeni, rahim açıklığını arttırması! Doğum vaktinin yaklaşması ile beraber rahmin açılmasını kolaylaştırması, suni sancı ya da beklemeye gerek olmadan normal doğumun rahatlıkla gerçekleşmesine yardımcı olur.

Kolay doğum için en etkili meyvelerden olan hurmayı doğuma yakın yemekte fayda var.

Hamileliğin 34. haftasında doktor onayıyla tüketilebilir.

Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde yapılan araştırmaya göre, doğumdan önceki son 4 hafta günlük 6 tane hurma tüketen 69 kadın ile hurma yemeyen 45 kadının doğum sonuçları kıyaslandı. Araştırmadan elde edilen sonuca göre;

-Hurma yiyen hamilelerdeki rahim açıklığı 3,5, yemeyen kadınlarda henüz 2 cm olduğu görüldü.

-Hurma yiyen kadınların %96’sı suni sancısız doğum yaparken, yemeyen hamilelerde bu oran %79 dur.

yasemin.com'un haberine göre; yaş hurmanın içindeki oksitosin maddesi, rahim kaslarını kasıp hızlı doğum imkanı sunmaya katkı sağlarken, doğum sonrası da ağızları açık kalan damarları sıkıştırıp kanamanın önüne geçer. Bunun yanı sıra kalın bağırsakları da temizleyip doğum ameliyesini kolaylaştırmaktadır.