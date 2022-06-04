Hürjet uçmak için gün sayıyor

TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, uçağın uçmak için gün saydığını belirterek, “Bizde de nabız yükseliyor. 10 Haziran gibi Üretim Genel Müdür Yardımcılığı bütün gövdeyi Uçak Genel Müdür Yardımcılığı’na verecek. İçine belli ekipmanlar konulmuş durumda. Gerisini de Uçak Genel Müdür Yardımcılığı oluşturacak. İnşallah 18 Mart 2023’te söz verdiğimiz gibi uçağımız uçacak. Sıkı bir takvim ama aynen gidiyor. Allah sözümüzü tutmamızı nasip etsin” dedi. Kotil, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) simülatörünün de uçmaya başladığını açıkladı. Atak-2’nin simülatörünün ise yakında uçuşa geçeceğini bildirdi.

Azerbaycan da alsın

Ürettikleri hava taşıtlarının Azerbaycan ve bölge ülkelerinde kullanılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kotil, şunları kaydetti: “Bu ürünlere çok güveniyoruz. Hürkuşumuz ihracata başladı, bu yıl teslimatlarımız var. Azerbaycan’ın da almasını isteriz. Canavar bir uçak, çok başarılı, bahtı açık olsun. Bayağı bir siparişimiz var. Buranın bir siparişi yok ama olmasını bekleriz. Olsa iyi olur. Bize sipariş verenlere yalnızca uçak vermiyoruz. Mesela Nijer, onlara aynı zamanda mühendis yetiştiriyoruz. Oraya mühendislik ofisi açıyoruz.

Bilgi ihraç ediyor

Vizyoner bir yaklaşımla hem ürünümüzü hem sevgimizi hem bilgimizi veriyoruz. Bizden de bir şey eksilmiyor. Buranın Gökbey, Atak, Hürkuş, Anka ve Aksungur almasını bekleriz. Şimdilik bunlar var. Hemen arkasından Hürjet, MMU, Atak-2, büyük genel maksat helikopter geliyor, hepsini almalarını isteriz. Bunları alırlarsa başkaları gibi yalnızca uçak vermeyeceğiz, sevginin yanına bilgiyi de koyacağız.”