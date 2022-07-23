Hürjet, rakip uçaklardan daha hızlı

Buğra Kardan

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, devam eden ve tamamlanan projeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

İlerleme kat edildi

Milli Muharip Uçak’ın (MMU) yapımına devam ediliyor.

Üretim alanında ilerleme kat ediliyor.

F-16’da uçuşla ilgili elde edilen tecrübeden MMU’da yararlanılıyor.

Donanımda ASELSAN’dan, yazılımda HAVELSAN’dan faydalanılıyor.

MMU 2023’te fabrikadan çıkarılacak. 2025 ya da 2026’da ilk uçuş icra edilecek.

Muharip uçak 2028’de envantere dahil edilecek.

2028’e kadar prototiplerde kullanılacak motorlar GE’den tedarik edildi. 2028’e kadar da TR Motor tarafından yerli motor devreye alınacak.

Seri üretim yapılıyor

TR Motor’ca ön tasarım tamamlandı. Yazılım, software konusunda da aşama alındı.

Genç bir takımımız var, seri üretim yapıyoruz. Hürkuş ve Hürjet’le elde ettiğimiz deneyim ortada. Jet eğitim uçağımız Hürjet’te yeni tasarım teknikleri kullanıyoruz. Bu birikimle de MMU’ya hayat veriyoruz.

Şu muhakkak ki 1.4 mach süpersonik Hürjet rakip firmaların uçaklarından daha hızlı. 5 senede torborup uçağımız Hürkuş’tan 1.4 mach jet geliştirdik. Bu çalışmalarımızla da 1.8 mach hızdaki MMU’yu yapmış olacağız.

Aynı anda çok projeyi yürütmek kolay değil ama aynı zamanda da çok iyi sinerji oluşturuyor. Örneğin Gökbey helikopter için geliştirip kullandığımız tam boy statik testini Hürjet’te kullandık.

ATAK yakında havalanıyor

Gökbey’i sene sonunda Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edeceğiz. Bu noktada önemli bir adım atıldı, yerli motor TEI tarafından geliştirildi. Motoru yakında alacağız.

11 Tonluk Atak 2023’te havada olacak.

Deneyimliyiz, ayda Atak 2’den 3 tane yapıyoruz. Gökbey’den de ayda 2 tane üretecek konuma geleceğiz.