Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi HÜRJET’in ne olduğunu araştırmaya başladı.

HÜRJET nedir? HÜRJET motoru yerli mi?

TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak geliştirilmektedir.

Şirket, mevcut ihtiyaçlar ve pazar koşullarını değerlendirerek kendi girişimiyle başlattığı projeyi, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi adı altında yürütecektir. HÜRJET’in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirmesi hedeflenmektedir.

HÜRJET'in 3000 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacaktır.

HÜRJET, en yüksek 1.4 Mach hız ve en yüksek 45,000 ft irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır.

Hürjet’in General Electric F404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklar General Electric F404 turbofan motoru ile havalanacak.