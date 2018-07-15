Hürjet görücüye çıkıyor

Prototip İngiltere’de, dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden Farnborough Airshow’da sergilenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ/TAI) projelerinden Hürjet’in prototipinde gerçek uçak ekipmanları kullanılıyor. Ön tasarım sürecinin ardından uçağın detay tasarımına geçilecek. Uçuş testlerinin projenin 48’inci ayında başlaması ve Hürjet’in ilk uçuşunu 2023’te yapması planlanıyor.