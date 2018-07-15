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Hürjet görücüye çıkıyor

Jet ve yakın uçuş için tasarlanan Hürjet, birebir yer prototipiyle ete kemiğe büründü.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:13
Hürjet görücüye çıkıyor

Prototip İngiltere’de, dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden Farnborough Airshow’da sergilenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ/TAI) projelerinden Hürjet’in prototipinde gerçek uçak ekipmanları kullanılıyor. Ön tasarım sürecinin ardından uçağın detay tasarımına geçilecek. Uçuş testlerinin projenin 48’inci ayında başlaması ve Hürjet’in ilk uçuşunu 2023’te yapması planlanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:13
  1. hürjet
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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