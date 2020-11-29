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Yerel Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Yerel

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Kütahya'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç içindeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 07:27:00 -
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Kaza, Kütahya'nın Emet ilçesi, Tavşanlı-Emet karayolunun Kızıldere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.G. yönetimindeki 43 BD 393 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole taklalar atarak düştü.

Kazada araç sürücüsü C.G ve araçta bulunan arkadaşı A.A yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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