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Aktüel

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:30:48 -
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emet ilçesine bağlı iğdeköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Özdemir (21) yönetimindeki 16 DM 889 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 50 metre sürüklenerek buğday ekili tarlaya devrildi.


Kazada araç sürücüsü Muzaffer Özdemir yaralandı. Yaralı Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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