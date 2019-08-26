Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç hurdaya dönerken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç hurdaya dönerken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi geçişinde meydana geldi. Kazada, Malatya istikametine giden M.Y. (24) yönetimindeki 34 JPB 94 plakalı otomobil Yoncalık mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Birkaç takla atan araç hurdaya döndü. Araçta sıkışan M.Y., Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Gürün Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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