Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla çıktı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu. Hurdaya dönen kamyonetten sürücü kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başardı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolu Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Kemal V. idaresindeki 34 KB 9277 plakalı ticari kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu.

Araç içerisinden kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü Kemal V., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyonet ise hurdaya döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.