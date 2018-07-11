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Hurda yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Hurda yüklü TIR gabari sınırını aşınca alt geçitte sıkıştı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:40
Hurda yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Sivas’ta meydana gelen olayda Ata Sanayi Sitesi’nden hurda yükleyen Y.Ç. yönetimindeki 58 HA 245 plakalı tır, gabari sınırı olan 4.20 metrenin üzerinde yük yükleyince hareket noktasından 200 metre sonra Halfelik alt geçidinde sıkıştı.

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Tır sıkışıp hareket edemeyince alt geçit girişinde trafik sıkışıklığı yaşandı. Trafik ekipleri yolda kalan araçları ters istikamete çekip sıkışıklığı önledi. İlerleyemeyen bir yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın neticesinde lastik havaları indirilerek geri geri sıkıştığı yerden kurtuldu.

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Tır yükünü düzenlemek için Ata Sanayi Sitesi’ne geri döndü.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:40
  1. Sivas
  2. sivas
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  4. trafik kazası
  5. alt geçit

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