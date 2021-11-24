Humuslu kabak destesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay humuslu kabak destesi tarifi
Humus mezesi ile kabağın eşsiz uyumu...
Pratik kabak destesi nasıl yapılır merak ediyorsanız, humuslu kabak destesi malzemeleri ve yapılışı
Malzemeler
- 3 adet kabak
- 2 buçuk su bardağı nohut
- Şeker Tuz, karabiber,kimyon
- 3 diş sarımdak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet limon suyu
- 2 çorba kaşığı tahin
Sosu için
- 3 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı
Kabakları yıkadıktan sonra boyuna yarım santimetre kalınlığında dilimleyin. Daha önceden ısıttığınız döküm ızgara tavada kabak dilimlerini çevirmek suretiyle yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra kabaklara sarımsak, bir yemek kaşığı zeytinyağı, taze nane, tuz, karabiber ve tahini ekleyerek yüksek devirli bir robotta püre haline gelinceye kadar çekin. Püreyi çukur bir servis tabağına alarak bir kaşık yardımıyla ortasını açın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Son olarak dolmalık fıstığı çiğ veya kavurarak üstüne serpiştirin. Taze nane yaprakları ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.