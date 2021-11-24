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Kadın - Aile Humuslu kabak destesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay humuslu kabak destesi tarifi
Kadın - Aile

Humuslu kabak destesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay humuslu kabak destesi tarifi

Humus mezesi ile kabağın eşsiz uyumu...

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:11:00 - 2021-11-24 17:12:29
Humuslu kabak destesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay humuslu kabak destesi tarifi

Pratik kabak destesi nasıl yapılır merak ediyorsanız, humuslu kabak destesi malzemeleri ve yapılışı

Malzemeler

  • 3 adet kabak
  • 2 buçuk su bardağı nohut
  • Şeker Tuz, karabiber,kimyon
  • 3 diş sarımdak
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limon suyu
  • 2 çorba kaşığı tahin

Sosu için

  • 3 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı

Kabakları yıkadıktan sonra boyuna yarım santimetre kalınlığında dilimleyin. Daha önceden ısıttığınız döküm ızgara tavada kabak dilimlerini çevirmek suretiyle yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra kabaklara sarımsak, bir yemek kaşığı zeytinyağı, taze nane, tuz, karabiber ve tahini ekleyerek yüksek devirli bir robotta püre haline gelinceye kadar çekin. Püreyi çukur bir servis tabağına alarak bir kaşık yardımıyla ortasını açın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Son olarak dolmalık fıstığı çiğ veya kavurarak üstüne serpiştirin. Taze nane yaprakları ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

 

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