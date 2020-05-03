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Humus tarifi | Tam kıvamında humus nasıl yapılır?

Humus nasıl yapılır? Birçok yörede tanınan ve sıklıkla tüketilen humusun tarifi oldukça basit. Özelliklede ana yemeklere taban olarak ya da ana yemeklerin yanında servi etmek için ekstra bir lezzet arıyorsanız, bu humus olmalıdır. Çünkü hafif ve soft tadıyla oldukça uyumlu bir tariftir. Peki ama humus nasıl yapılır? İşte merak edilen humus tarifi ve humus yapımının püf noktaları...

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:00:00 -
Humus tarifi | Tam kıvamında humus nasıl yapılır?

Orijinal humus tarifini sizler için derledik. Yöreden yöreye göre değişiklik göstersede ham tarifi aşağıdaki gibidir. İşte merak edilen humus tarifi...

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 6 yemek kaşığı tahin
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • yarım limon suyu
  • 3 diş sarımsak
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Haşlamış olduğunuz nohutları blenderdan geçirerek üzerine bütün malzemeleri ekleyin ve püre haline gelene kadar geçirin. Eğer blendera sığmayacak durumdaysa, her malzemeyi yarım yarım koyarak, daha sonra kalanlara da aynı işlemi uygulayarak homojen bir karışım elde edin. 

İsteğe bağlı üzerine yağ ve pul biberle sos yapıp servis edebilirsiniz.

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