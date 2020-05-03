Humus tarifi | Tam kıvamında humus nasıl yapılır?

Humus nasıl yapılır? Birçok yörede tanınan ve sıklıkla tüketilen humusun tarifi oldukça basit. Özelliklede ana yemeklere taban olarak ya da ana yemeklerin yanında servi etmek için ekstra bir lezzet arıyorsanız, bu humus olmalıdır. Çünkü hafif ve soft tadıyla oldukça uyumlu bir tariftir. Peki ama humus nasıl yapılır? İşte merak edilen humus tarifi ve humus yapımının püf noktaları...