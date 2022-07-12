Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek. Peki, Hümeyra Şahin kim?

Hümeyra Şahin kimdir?

Hümeyra Şahin, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda master yaptı. 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra’da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu’nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayınlandı. Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında yayımlandı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı, Meridyen Derneği’nin başkanlığını yaptı.