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Aktüel

Human Movie Team nedir, kimin? Human Movie Team kurucusu Tülay Gökçimen kimdir? İnsan film ekibi ne yapıyor?

Yeniakit Publisher
2024-05-28 18:35:00 -
Human Movie Team nedir, kimin? Human Movie Team kurucusu Tülay Gökçimen kimdir? İnsan film ekibi ne yapıyor?

İsrail ordusu güvenli bölge ilan edilen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldı, saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından tepkiler çok büyük oldu. Tüm dünyayı etkileyen bir çizim ve grafik ise Türkiye’den geldi...

İsrail ordusu güvenli bölge ilan edilen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldı, saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" denildi.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Saldırının ardından tepkiler çok büyük oldu. Tüm dünyayı etkileyen bir çizim ve grafik ise Türkiye’den geldi.

2015 yılında gönüllü genç kadınlar tarafından kurulan Human Movie Team / İnsan Film Ekibi’nin hazırladığı Refah’taki çadır kente yönelik saldırıyı anlatan çizim paylaşım rekorları kırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sadece Instagram’da 5 milyon kere paylaşılan çizim büyük etki yarattı.

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Yorumlar

Halil

Lanet olsun zalimlere. İsrail'in ocağına ateş düşsün inşallah.
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