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Hülya Nergis Atçı’nın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:46:22 -
Hülya Nergis Atçı’nın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Hülya Nergis Atçı mesajında; "Kitabımız Kur-an’ın nazil olduğu, Arşı Ala’nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede faziletine inanarak ’Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî’ duasıyla O’nun inayetiyle affını ve birlik beraberlik dileyen bütün insanlığın; iki cihanda aziz ve bahtiyar kılınmasını, bu gecenin bütün İslam alemine hayır, bereket, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Gönüllerimizin bir olması dileğimle Kadir geceniz mübarek olsun."

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