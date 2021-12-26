Hülya Koçyiğit'ten Engin Altan Düzyatan'a övgü dolu sözler

"Samsun E-Dergi" adlı dergiye röportaj veren Hülya Koçyiğit, kızının damadı olan Engin Altan Düzyatan hakkında konuştu.

Düzyatan'ın oyunculuğunu çok beğendiğini belirten Koçyiğit şunları söyledi:

"Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. İnsanı etkileyen muhteşem güzel bir sesi var. Aktörlüğü için söylenecek çok fazla şey yok. Çünkü kendisini ispat etmiş bir aktör. Ancak insan olarak da öylesine güzel, öylesine insani duygular taşıyan bir kişi. Ailemize çok güzel adapte oldu. Çok iyi bir baba oldu. İyi bir eş oldu. Sevgi dolu bir insan. O nedenle onu çok seviyorum."