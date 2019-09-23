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Hülya Koçyiğit’e yakışmadı

“Kendi talebiyle” röportaj verdiği Milliyet gazetesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi güzellemesi yapan sinemacı Hülya Koçyiğit tepki çekecek sözler sarf etti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı

 Haber Merkezi 

Son olarak Diyarbakır annelerini ziyaret eden ve zaman zaman milli etkinliklere destek veren Yeşilçam’ın ünlü yüzü Hülya Koçyiğit’ten garip çıkış. “Kendi talebiyle” röportaj verdiği Milliyet gazetesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) ve İstanbul Sözleşmesi fesatlarına destek veren sanatçı tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Feminizm kokan röportajda Koçyiğit, toplumsal cinsiyet eşitliğinin çocukluktan itibaren öğretilmesi gerektiğini savundu. Koçyiğit, “Bunu çok önemsiyorum. Aileden aldığı eğitimin ardından ilkokulda bu öğretilmeli. Sen kız çocuğusun bunları yapacaksın, susacaksın ya da kol kırılır yen içinde kalır... Onlar eskidendi” dedi. İstanbul Sözleşmesi’ni kadınların en önemli kazanımlarından biri sayan Koçyiğit, fesat sözleşmesinin iptal edilmesine dönük talepleri “Benim en çok itiraz edeceğim şey, kadının kazanılmış haklarından geriye gitmek olur” sözleriyle eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın TCE hedefini yönetmelikten kaldırmasına da dil uzatan Koçyiğit, “Olması gerekiyor. Seslenelim. Bunu tekrar talep edelim. Çok çok önemli. Sen kadınsın, sen erkeksin değil, sen her şeyden önce insansın. İnsana yakışır bir şey mi şiddet?” sözlerini sarf etti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
  1. Diyarbakır anneleri
  2. Yeşilçam
  3. Hülya Koçyiğit
  4. Milliyet gazetesi
  5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)
  6. İstanbul Sözleşmesi
  7. Feminizm
  8. toplumsal cinsiyet eşitliği
  9. Milli Eğitim Bakanlığı
  10. TCE hedefi

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