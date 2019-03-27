Hülya Çapar’dan "Hülyalı Şiirler"

Emekli sınıf öğretmeni Hülya Çapar, ikinci şiir kitabını yayınladı.

“Duygulardan Damlalar” şiir kitabından sonra ikinci kitabı “Hülyalı Şiirler”i yayınlayan Hülya Çapar,emekli olduktan sonra sosyal sorumluluk çerçevesinde hizmet eden birçok dernekte aktif olarak görev aldığını ve bu görevlerini halen sürdürdüğünü söyledi. Çapar, Çukurova Edebiyatçılar Derneği, İLESAM, ASKEF, GAZİŞAD ve Edebiyatçılar Federasyonu üyesi olduğunu kaydetti.

Kitaba önsöz yazan Ömer Ünal ise, “Şiirlerinde asla bireysellik görmedim Hülya Çapar’ın. O üzerinde yaşadığı coğrafyanın değerini bilen, bunları okuyucusuyla paylaşmayı kendisine şiar edinmiş bir şair. O, şiirlerinde kendisinden çok hepimizi anlatıyor. “Ben” kavramını bir kenara atarak “biz” demeyi kendine ilke edinmiş hem şiirlerinde hem düşüncelerinde” ifadelerine yer veriyor.