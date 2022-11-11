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Gündem Hülya Avşar'dan "yalama" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kaldı
Gündem

Hülya Avşar'dan "yalama" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kaldı

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen teşhirci şarkıcı Hülya Avşar, önceki sabah Yeniköy'de görüntülendi. Susma kararı alan Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 12:00:00 -
Hülya Avşar'dan "yalama" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kaldı

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen teşhirci şarkıcı Hülya Avşar, önceki sabah Yeniköy'de görüntülendi.

Bir anda arkasını dönerek objektiflerden kaçan sanatçı, garip tavırlar sergiledi. 59 yaşındaki sanatçı, bir süre basına konuşmama kararı aldığını söyledi.

Susma kararı alan Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım" dedi.

 

 

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