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Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar, ilk kez görüntülendi

Başkan Erdoğan'ın Kayseri'de gerçekleştirdiği toplu açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar da katıldı. İlk kez görüntülenen Selim Akar'ın töreni dikkatlice takip ettiği görüldü.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:28
Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar, ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayan isimler arasında Kayserili olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören öncesinde Kayseri Havalimanı'nda karşılayan isim de Bakan Hulusi Akar oldu.

Töreni prokotolden takip etti

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Kayseri'deki toplu açılış töreninde bir isim daha dikkat çekti.

Bu isim töreni protokolde izleyen ve ilk kez objektiflere yansıyan Akar'ın oğlu, Selim Akar'dı. İlk kez görüntülenen Selim Akar'ın töreni dikkatlice takip ettiği görüldü.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:28
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kayseri
  3. Selim Akar
  4. Hulusi Akar

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