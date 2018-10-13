Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar, ilk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan'ın Kayseri'de gerçekleştirdiği toplu açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar da katıldı. İlk kez görüntülenen Selim Akar'ın töreni dikkatlice takip ettiği görüldü.13 Ekim 2018 Cumartesi 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.
Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayan isimler arasında Kayserili olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören öncesinde Kayseri Havalimanı'nda karşılayan isim de Bakan Hulusi Akar oldu.
Töreni prokotolden takip etti
Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Kayseri'deki toplu açılış töreninde bir isim daha dikkat çekti.
Bu isim töreni protokolde izleyen ve ilk kez objektiflere yansıyan Akar'ın oğlu, Selim Akar'dı. İlk kez görüntülenen Selim Akar'ın töreni dikkatlice takip ettiği görüldü.
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