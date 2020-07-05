Hulusi Akar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Rusya'ya efsane gönderme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da terörist Hafter güçlerinden ele geçirilen Rus helikopterinin önüne röportaj verdi. Akar’ın görüntüsü kısa sürede gündem oldu.
Libya’yı ele geçirmeye çalışan terörist Halife Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır gibi ülkelerin desteğini aldı. Rus yapımı Mi-24 helikopteri de Hafter güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyordu.
Dün Libya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın görüntüsü sosyal medyayı salladı. Akar, Libya'da ele geçirilen Rus yapımı Mi-24 helikopterinin önünde röportaj verdi.
Bakan Akar’ın görüntüleri hakkında onlarca yorum yapıldı.