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Siyaset

Hulusi Akar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Rusya'ya efsane gönderme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da terörist Hafter güçlerinden ele geçirilen Rus helikopterinin önüne röportaj verdi. Akar’ın görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:51:00 - 2020-07-05 16:15:12
Hulusi Akar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Rusya'ya efsane gönderme

Libya’yı ele geçirmeye çalışan terörist Halife Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır gibi ülkelerin desteğini aldı. Rus yapımı Mi-24 helikopteri de Hafter güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyordu.

Dün Libya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın görüntüsü sosyal medyayı salladı. Akar, Libya'da ele geçirilen Rus yapımı Mi-24 helikopterinin önünde röportaj verdi.

Bakan Akar’ın görüntüleri hakkında onlarca yorum yapıldı.

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Yorumlar

bozbey

motorunu nerden alıyonuz kanadını nerden alıyonuz daha dur neden amerikaya kafa tutup savaş acmıyorz derler diyecekler nerden nereye
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Vatandaş

Türk 'ün ve islamin gücü bu böyle biline,şehit oluruz,yine de kaçmayız,gerisini küffar düşünsün
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