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Gündem Hulusi Akar'dan Ukrayna açıklaması
Gündem

Hulusi Akar'dan Ukrayna açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Bakan Akar, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 11:29:00 -
Hulusi Akar'dan Ukrayna açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim hakkında itidalli olunması yönünde beyanatlarda bulundu.

"Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz"

Bakan Akar, dünyayı diken üstünde tutan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin de konuştu. Akar, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi yapıcı ve olumlu olarak nitelendirdi. Akar, görüşmenin spontane geliştiğini de sözlerine ekledi.

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