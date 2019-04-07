Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması! "Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurduk" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta Hava Kuvvetlerimiz büyük bir operasyon gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlar ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, "Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta Hava Kuvvetlerimiz büyük bir operasyon gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu" dedi.

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