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Gündem Hulusi Akar'dan sert tepki: Masum insanların kanlarında boğulacaklar
Gündem

Hulusi Akar'dan sert tepki: Masum insanların kanlarında boğulacaklar

Yeniakit Publisher
2024-05-31 23:48:00 -
Hulusi Akar'dan sert tepki: Masum insanların kanlarında boğulacaklar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katliamcı İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Akar Gazze'de yaşanan katliamla ilgili "Arkadaşlar bizim 2500 yıllık büyük Türk Hakanlığı tarihinde utanacağımız, yüzarası yaptığımız hiçbir iş yok. Dünya tarihinde görülmemiş şekilde katliam yapan İsrail çocukların, bebeklerin, kadınların, masum insanların, ellerinde tek silah olmayan insanların kanlarında boğulacak. Oradaki anaların babaların gözyaşlarında boğulacaklar." dedi.

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