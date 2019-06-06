Hulusi Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.06 Haziran 2019 Perşembe 09:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 5 Haziran'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.
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