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Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük donanma tatbikatı olan Mavi Vatan 2019'a ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kutlama mesajı yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:22
Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajı yayımladı.

Akar'ın mesajı şu şekilde:

"Deniz Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr mensupları, değerli silah arkadaşlarım, büyük çaplı, geniş kapsamlı bir deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019'da icra ettiğiniz başarılı faaliyetleri büyük bir gurur ve heyecanla Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte takip ettim.

Tatbikat sırasında; Kara, Deniz ve HavaKuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının mavi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha yeniden müşahede ettim.

Mavi Vatanın yılmaz koruyucuları, kahraman leventler; Sizler, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra tüm dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak dünya barış ve istikrarına da önemli katkı sağlamaktasınız. Yoğun bir emek sarf ederek ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde hazırlandığınız bu tatbikatı başarıyla icra etmeniz nedeniyle sizleri en içten duygularla kutluyorum.

Tatbikatın planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını, ayrıca bu tatbikata katılan Kara, Hava ve Sahil Güvenlik mensuplarını şahsım, Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız adına can-ı gönülden bir kez daha kutluyorum. Pruvanız Neta, Denizleriniz Sakin olsun. Hepinizi pak alınlarınızdan öpüyorum."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:22
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