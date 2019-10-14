Hulusi Akar'dan kritik Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, ''Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Harekatta sivillere zarar gelmemesinin birinci öncelikleri olduğunu dile getiren Akar, "Mehmetçik Büyük bir kahramanlık ve başarıyla devam etmekte. Tarihine altın harflerle yazılacak faaliyetlere devam etmekte. Halkın desteği bizim için bir moral motivasyon kaynağı olmakta. Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi önlemleri almış durumdayız" dedi.

Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Akar, "Bu harekatın hedefinde teröristler var. DEAŞ ile hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. DEAŞ hapishanesine vardığımızda PKK'lıların YPG'lilerin oradaki DEAŞ'lılar kaçırdığını tespit ettik. Bölgede herhangi bir terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.